No es para menos. Cuando salió de Cuba en el 2016 tras dos temporadas en la Serie Nacional de Cuba con Pinar del Río, Arozarena llegó a México y continuó su desarrollo como pelotero en ligas de categoría menor allá, antes de participar en la LMB con Toros de Tijuana y la Liga del Pacífico con Mayos de Navojoa .

En el Grupo C de Phoenix, conquistado por México con récord de 3-1, Arozarena fue la máxima figura de la ofensiva del equipo. Arrasó al bate, con una línea de .500/.632/1.071 (OPS de 1.073), cinco dobles y nueve empujadas. Es líder del torneo entero en “tubeyes” y encabezó el evento en impulsadas durante la fase de grupos. Además, rompió la marca de remolques para un jugador de la selección mexicana , que era de Jorge Cantú con ocho.

Pero más allá de los números, Arozarena, con sus botas de vaquero de siempre y su sombrero para celebrar sus hazañas, ha forjado ya un legado entre la afición mexicana.

“Cada vez que me aplauden, cada vez que corean mi nombre, yo lo que hago es darle mi 100 por ciento en el campo”, dijo Arozarena acerca de los cantos de “Randy, Randy” que se escucharon a lo largo de los cuatro partidos de México en el Grupo C del Chase Field. “Que se sientan representados por mí, eso me hace jugar al 100 por ciento de mi capacidad”.