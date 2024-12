El Clásico de Invierno de la NHL de este año se llevará a cabo en el Wrigley Field, y el portero de los St. Louis Blues, Jordan Binnington, representará tanto al histórico estadio de los Cachorros como a su equipo local, los Cardenales, con un diseño especial en su careta.

Binnington lucirá una careta de portero pintada con la emblemática hiedra que cubre los jardines del Wrigley Field, junto con retratos de las leyendas de los Cardenales, como el dominicano Albert Pujols, el puertorriqueño Yadier Molina y Adam Wainwright.

Los Blues se enfrentarán a los anfitriones, los Chicago Blackhawks, en este juego de hockey al aire libre en la víspera de Año Nuevo.

“Obviamente, son jugadores legendarios de los Cardenales”, comentó Binnington a NHL.com. “El estadio de béisbol es icónico y sentí que era un buen momento para honrarlos”.

“He tenido la oportunidad de conocer a Pujols y a ‘Waino’. Creo que no he conocido a Molina, pero he chateado con él. Son personas súper geniales y con los pies en la tierra. Me sentí muy feliz y honrado de incluirlos en mi careta”.

Wainwright vio la careta de Binnington y le envió un saludo al portero a través de las redes sociales.