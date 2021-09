Del Palacio arribó a los Rojos del puerto el pasado mayo tras concretarse un movimiento definitivo con Los Mochis a cambio del lanzador derecho Mario García.

“Me siento muy bien, muy contento, la verdad ansioso de jugar por lo que fue la pandemia el año pasado y no permitió jugar en el verano, estoy preparado para lo que viene, no he dejado de trabajar para mantenernos en forma”, dijo Del Palacio.

“Feliz de jugar, es lo que me gusta a hacer, pero estar en Venados es todavía algo muy especial, lo que representa el club, muy bonitas sus instalaciones y lo que representa esta bonita ciudad”.