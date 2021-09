LOS MOCHIS._ El recién contratado Rafael Viñales llegó ayer a Los Mochis muy animado a su primer día de entrenamientos listo para cumplir el sueño de jugar en lo que él considera un beisbol de mucha competencia.

El cubano dijo estar muy agradecido por la oportunidad y resaltó el buen ambiente que percibió en su primer día con Cañeros.

“Me siento bastante bien, es un grupo que se ve muy unido, que acoge muy bien a los extranjeros y creo que eso es bueno, se siente muy a gusto aquí y creo que estaré muy bien preparado”.

El oriundo de Manatí jugará su primera temporada en México, en el 2018 jugó con Cuba en la Serie del Caribe en Jalisco y desde entonces buscaba la oportunidad de jugar en este beisbol por lo que cuando recibió la oferta empezó a trabajar más duro.

“Estuve practicando en La Habana con la selección Sub 23 de Cuba, hoy en mi primer turno estuve un poco flojo pero ya después pude conectar bien y mis expectativas son grandes, desde Cuba venía chequeándolo, desde que me hicieron la oferta de venir para acá estuve mirando varios juegos”.

Viñales añadió que siempre ha escuchado cosas muy positivas de esta liga y en particular de Cañeros donde han jugado muchos connacionales por lo que está muy entusiasmado y dará su máximo esfuerzo.

“Yo me caracterizo por entregarme, para mí el beisbol es todo y creo entregar todo con los Cañeros me va a hacer sentir muy bien, como te dije lo he estado chequeando todo y vengo muy ilusionado... Me gustan también los colores del equipo, son también los colores del equipo de mi provincia, voy a jugar como si cada juego fuera el último para mí”

El utility gusta de jugar como receptor, pero también tiene experiencia como primera base o jardinero y dijo venir listo para cumplir en el rol que Cañeros le necesite.

“Me gusta mucho cachear, juego también la primera base pero es una posición tranquila, siento que de cátcher estoy más activo y más metido dentro del juego de pelota, creo que esa intensidad es la que me activa y tener mejores resultados en el terreno de juego”.

Este sábado, los Cañeros entrenarán a las 8:00 horas en el Estadio Emilio Ibarra Almada.