El pelotero de Venados de Mazatlán, Randy Romero, está en la órbita de varios equipos de la Liga Mexicana del Pacífico que quieren llevarlo a sus filas para la temporada 2025-2026.

El bajacaliforniano desde pasadas campañas de la Liga Mexicana del Pacífico ha sido buscado y este año pudiera concretarse algo siempre y cuando sea del agrado de Mazatlán.

“Randy (Romero) siempre, cada año es el muchacho que todos los equipos quieren y eso es bueno, eso es bueno que tenga valor un pelotero de Venados”, Jesús “Chino” Valdez, gerente de Venados.

“Sí hay ofertas interesantes por él, todas están en la mesa y arriba con el Licenciado (Ismael) Barros y por supuesto con la gente más alta, evaluando si hay algo que nos pueda venir ayudar”.

El directivo ve con buenos ojos una propuesta que hay por el nacido en Mexicali.

“Hay una propuesta que a mí en lo particular si me gusta, me quiero guardar el nombre de cuál equipo, pero sí tengo que decir que me agrada, pero si no, como le digo siempre a todos, Randy (Romero) no nos cae mal, es un jugador que lo traigo desde niño.

“Entonces si no llegan las piezas adecuadas, él va a seguir con nosotros para que siga siendo venado sin problema alguno”.