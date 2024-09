“Estoy muy contento de regresar al puerto después de una temporada tan larga en verano. Me siento como en casa, feliz de estar con los nuevos compañeros que se van integrando. Tenemos un gran proyecto en el puerto, queremos hacer un gran papel y ser campeones con Venados” , compartió el jardinero.

“La confianza que nos da el mánager y la gerencia es fundamental en la carrera de un jugador. Las oportunidades se han presentado y hemos sabido aprovecharlas. Creo que me he caracterizado por ser un jugador que da todo en el terreno, y eso es lo que me ha permitido estar en el campo todos los días”, mencionó Romero.

Ser el jardinero central, explicó, conlleva una gran responsabilidad, ya que hay muchos detrás de él.

“Es una posición que queremos aprovechar al máximo. La clave es asumirla con esa responsabilidad, y que la afición sepa que siempre vengo a darlo todo”, añadió.