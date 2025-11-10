Reales contrata a Marcus Thames como uno de sus coaches de bateo

KANSAS CITY._ Los Reales contrataron la tarde del lunes a Marcus Thames como su segundo coach de bateo, completando así el cuerpo de instructores que trabajará bajo las órdenes del director senior y coach de bateo, Alec Zumwalt.

Thames, de 48 años, tiene una amplia experiencia como jugador y instructor, más recientemente como coach de bateo de los Medias Blancas durante las últimas dos temporadas. Tras una carrera de 10 años como jugador en las Grandes Ligas con los Yanquis, Rangers, Tigres y Dodgers, Thames comenzó una carrera de instructor en el sistema de ligas menores de los Yanquis. Del 2016 al 2021, fue parte del cuerpo de instructores de Grandes Ligas, primero como coach asistente de bateo y luego como instructor de bateo en Nueva York.

Thames fue el coach de bateo de los Marlins en el 2022 y de los Angelinos en el 2023 antes de ir a Chicago.

Los Reales contrataron la semana pasada a Connor Dawson como coach de bateo, trayendo de vuelta al oriundo de Kansas City después de cuatro temporadas como el encargado de esas tareas con los Cerveceros. Dawson es altamente analítico con un enfoque más de la “nueva escuela” para el bateo, mientras que Thames presumiblemente aporta el factor experiencia al personal. Los Reales estaban buscando ambas cosas, y perspectivas frescas de fuera de la organización, cuando empezaron el proceso de contratación al inicio de la temporada muerta, buscando reemplazar a los excoaches asistentes Keoni DeRenne y Joe Dillon.

Thames debutó como jugador en el 2002 con los Yanquis, conectando un jonrón en el primer turno al bate de su carrera ante el miembro del Salón de la Fama Randy Johnson, pero jugó en apenas siete juegos ese año. Después de una campaña con los Rangers en el 2003, Thames pasó las siguientes seis años como cuarto jardinero y bateador designado con Detroit, lo que incluyó una temporada de 26 cuadrangulares para los campeones de la Liga Americana del 2006. Tras otro año con los Yanquis en el 2010, Thames finalizó su carrera en el 2011 con los Dodgers.