Ante este reconocimiento, el pelotero de la Liga Tres Ríos indicó sentir nervios, pero a la vez contento por los premios que ha recibido.

“Se sienten nervios (recibir el reconocimiento), emoción por los premios que me he ganado, estoy recontento”, añadió el jugador de la selección Mexicana Sub 12, donde formó parte de la Novena Ideal como mejor tercera base.

Admitió que le gustaría seguir representando a México, aunque para ello tendrá que “echarle” más ganas, y en un futuro, poder firmar para Grandes Ligas.

“Siguen torneos, juegos, le tengo que seguir echando ganas para poder seguir en la selección y representar a México”, resaltó.