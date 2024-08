CLEVELAND._ La complicada temporada de Max Scherzer se ha vuelto más difícil ahora.

El derecho de 40 años ingresó por segunda vez en el año a la lista de lesionados el 2 de agosto producto a fatiga en el hombro derecho. Inicialmente tenía pautado realizar una apertura de rehabilitación el viernes en Doble-A Frisco, pero el equipo anunció que no se subiría al montículo.

Scherzer completó tres sesiones de bullpen durante la pasada estadía en casa de los Rangers e inicialmente se pensaba que todo estaba saliendo de la mejor manera. Incluso el mánager Bruce Bochy comentó que el monticular podría estar de vuelta en la rotación de Texas la semana que viene.

Ahora, el regreso de Scherzer es incierto.

“Lo mejor que puedo decir ahora es que sencillamente no está listo”, explicó Bochy antes del primer juego de una serie de tres partidos contra Cleveland el viernes en el Progressive Field. “Simplemente aún no está ahí. No puedo decirte cuándo, él nos lo dirá y continuaremos con su rehabilitación. Tiene que haber alguna preocupación. Y mira, espero que esto se solucione y pueda volver al campo.

“Estoy decepcionado por él, porque ha tenido que retrasar su apertura, y sé que quiere lanzar a toda costa”.

(Con información de MLB)