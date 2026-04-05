Sale Alejandro Kirk, entra Brandon Valenzuela

CIUDAD DE MÉXICO.- La de por sí reducida legión mexicana en Grandes Ligas sufrió dos bajas sensibles: Alejandro Kirk, debido a una fractura en el dedo pulgar izquierdo, y el tercera base de los Astros de Houston, Isaac Paredes (.227, 0, 5), autorizado para viajar a Hermosillo a causa del fallecimiento de su abuela.

Lo de Kirk, quien despegó lento a la ofensiva, según cifras de .150, un jonrón y dos impulsadas, en principio da para los primeros 10 días en la lista de lesionados, pero estará fuera por más tiempo, requiera o no de una cirugía. Paredes regresará el próximo martes para la serie de los Astros contra los Rockies en Denver, Colorado

Para reemplazar a Kirk, los Azulejos ascendieron de AAA al sonorense Brandon Valenzuela que tan buena impresión causó en los juegos de la Liga de la Toronja, aunque el cátcher titular es el experimentado Tyler Heineman.

Valenzuela bateó .304 con un cuadrangular y 5 producidas en el Spring Training 2026 y apenas entraba en calor en la incipiente edición de la Liga de la Costa del Pacífico AAA, donde sólo había consumido seis turnos (.182), cuando le informaron que ya era un jugador de Grandes Ligas. Ayer estuvo en la banca viendo como los Azulejos eran vencidos en Chicago por los Medias Blancas.

Valenzuela es un veterano joven en las menores, 25 años, en siete de los cuales adquirió fogueo en las sucursales de los Padres de San Diego, desde 2018 hasta 2025 en que fue trasladado a los Azulejos. Bateó .242 con 48 jonrones, 100 dobles, 10 triples, 293 impulsadas y 277 anotadas a su paso por Rookie, clase A, A fuerte y AAA.

Con Valenzuela son 11 los cátchers nacidos en México en la historia del Big Show y en su momento, el nativo de Hermosillo y Kirk se convertirán en los primeros activos en un mismo equipo. La procesión la inició hace 55 años Francisco “Paquín” Estrada, promovido por un encuentro por los Mets de Nueva York y en el que se fue de 2-1 (.500).

OBSERVACIONES: El cerrador de los Marineros de Seattle, Andrés Muñoz (1-1, 6.00), todavía no tenía oportunidades de salvamento, a cambio de una victoria y una derrota en tres apariciones en 2026. Con sus tres ponches en un inning el viernes en Anaheim, el sinaloense incrementó a 35 las veces en que ha conseguido en su trayectoria el llamado “escón” de ponchados.

La de ayer en las Mayores resultó la jornada más floja en lo que a mexicanos respecta, sin tomar en cuenta el juego nocturno de los Marineros de Seattle. Sólo entró en acción Jonathan Aranda (Tampa Bay), entre los nativos, y los de doble nacionalidad, Jarren Durán (.200, 0, 2) y Nick González (.310, 0, 5), de los Medias Rojas de Boston y Piratas de Pittsburgh, respectivamente.

UN día como hoy, en 1993: Los recién creados Rockies de Colorado y los Marlins de Florida disputaron sus primeros juegos. Tras el lanzamiento inaugural del miembro del Salón de la Fama Joe DiMaggio en el Joe Robbie Stadium, los Marlins derrotaron a los Dodgers de Los Ángeles por 6-3. Jeff Conine bateó de 4-4 y Charlie Hough se apuntó el triunfo.

Mientras tanto en el Shea Stadium de Nueva York, los Rockies perdieron ante Dwight Gooden y los Mets, 3x0.

En 2005 - La franquicia de los Nacionales de Washington, anteriormente los Expos de Montreal, perdió en su debut frente a los Filis de Filadelfia, 8-4. La franquicia, que jugó sus primeros 36 años en Canadá, se convierte en el primer equipo en representar a la capital del país desde que los Senadores de Washington se marcharon para convertirse en los Rangers de Texas después de la temporada de 1971.

Estas son las mañanitas para Andrés Berúmen (55) y Jorge de la Rosa (45). Hoy cumpliría años Rennie Stennet (75), segunda base panameño de los exitosos Piratas de Pittsburgh de los setenta, incluyendo 1979, cuando ganaron la Serie Mundial. Falleció el 18 de mayo de 2021.

-“Callar es una virtud muy valiosa cuando vives en el infierno y te toca hablar con el diablo”.- Elmer Mendoza.

EN seguidillas.- Los Charros de Jalisco de la LMB mantendrán su línea ofensiva acorde al destrampe de extranjeros, con ocho de ellos en el orden al bate, incluyendo Mateo Gil que desde 2025 lo registraron como tal para evitar que lo sortearan entre los 20 equipos... La única posición para un nacido en México en el lineup de Benjamín Gil, quien por cierto, sigue ausente de los entrenamientos de los subcampeones, al igual que su hijo, la compartirán en la receptoría, Alfredo Hurtado y Carlos Mendivil... Milán Tolentino (.286, 1, 3) arrancó como titular en la tercera almohada de los Clippers de Columbus, finca de los Guardianes de Cleveland, en la Liga Internacional AAA.

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