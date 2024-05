El short stop de Venados de Mazatlán, Santiago Gómez, fue asignado al FCL Yankees, sucursal de su equipo de Grandes Ligas, para formar parte de la Liga Rookie de la MiLB.

Gómez ya se encuentra en el róster de su equipo, donde portará el número 56, después de que el fin de semana viajará de Dominicana a Florida para integrarse al equipo.

“Estaba desayunando y de la nada me llaman para una reunión la oficina, me preguntaron cómo me sentía, me preguntaron sobre mis expectativas en Dominicana, yo dije que me sentía muy orgulloso por lo que había logrado hasta el momento y de la nada me dicen que viajaba a Estados Unidos, agradecí por la oportunidad.