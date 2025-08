El siguiente paso para Sasaki es completar tres entradas simuladas el viernes en el Dodger Stadium. Si todo va bien, debe de estar listo para empezar una asignación de rehabilitación, lo que pondrá en marcha el reloj de la cuenta regresiva para su regreso oficial.

“Según entiendo ahora mismo, vamos a tratar de llevarlo hasta cinco o seis entradas y partiremos de ahí”, agregó el mánager Dave Roberts.

No está claro cómo encajará Sasaki cuando finalmente regrese, quizás en algún momento del próximo mes.

Con el reciente regreso de Blake Snell, los Dodgers tienen a seis abridores activos, incluyendo a Emmet Sheehan, quien recibió la pelota el martes contra los Cardenales. Sheehan debe de tener al menos un turno más en la rotación, después de lo cual la situación sigue siendo fluida, con la eventual reincorporación de Sasaki como otro factor a considerar para los campeones.

Cuando se le preguntó si hay alguna posibilidad de que Sasaki regrese en un rol de relevista largo, Roberts enfatizó que el club ve a Sasaki como un abridor. Pero el japonés sabe que no debe dar nada por sentado.

“Mi intención es volver a un montículo de Grandes Ligas y lanzar de nuevo”, agregó Sasaki. “Dicho esto, sí necesito luchar por la oportunidad. No creo que se me vaya a dar esa oportunidad de inmediato. Entonces, este mes va a ser importante para mí, ya que me estaré enfrentando a bateadores”.

Sasaki, la adquisición más importante de los Dodgers en el receso de temporada, no había visto su masivo éxito en la NPB de Japón traducirse a MLB. En ocho aperturas, el joven de 23 años tenía efectividad de 4.72 con WHIP de 1.49 y casi tantas bases por bolas (22) como ponches (24).

Sasaki reconoció que ha tenido dificultades de adaptación en su transición a jugar en los Estados Unidos, y espera que estar en una mejor condición física le permita recuperar parte de la velocidad que le faltaba.

“Los bateadores estadounidenses tienen enfoques diferentes en el plato, en comparación con los bateadores japoneses, así que ahora no puedo atacar de la misma manera en que solía hacerlo en Japón”, explicó Sasaki. “Y también, al mismo tiempo, tienen diferentes fortalezas y debilidades. Entonces, [estoy tratando de] poder tener más variedad en la forma en que ataco a los bateadores”.

(Con información de MLB)