MAZATLÁN._ Desde pequeño, Sebastián Díaz tomaba su mochila de beisbol y de la mano de sus padres se trasladaba a los campos del Club Deportivo Muralla, donde se desarrolló en el beisbol infantil y desde entonces, una de sus metas era jugar algún día en Venados de Mazatlán.

Dicho sueño pudo cristalizarlo durante la temporada 2020-2021 de la Liga Mexicana del Pacífico, cuando el mazatleco pudo unirse a Venados de Mazatlán.

Díaz compartió que desde niño sus papás lo llevaban a los campos municipales, pero fue hasta los 15 años cuando se vio como pelotero profesional.

“Mi familia es muy beisbolera, desde los tres años y medio me uní a la Liga Muralla, ahí empecé a jugar beisbol, me gustó mucho porque iba a divertirme los domingos y no pensaba en lo profesional, fue hasta los 15 años cuando me empezó a interesar”, explicó.

En su época infantil, fue su padre quien lo entrenó para después pasar a entrenar con Guillermo Magaña y al firmar con Venados de Mazatlán, sería Jesús Valdez Jr. quien se encargaría de su formación. Díaz representó a México en dos Mundiales Juveniles, uno en Lafayette Indiana y otro en Santa Clara.

“Cuando se da la firma es un gran orgullo para mí que de ir a ver al equipo, me hayan invitado y firmado, después la temporada pasada se vino el debut, me sentí nervioso, me tocó con un equipo fuerte, pero mis compañeros me apoyaron, es algo grande la emoción, no se puede explicar” dijo Díaz.

La familia de Sebastián Díaz ha sido su máximo pilar para cumplir sus sueños, pero también ha sido difícil estar lejos de ellos como jugador profesional.

“Estar lejos de la familia duele bastante, la familia es primero, pero uno hace el sacrifico por sus sueños, hacemos video llamadas y mis papás están muy orgulloso de mí, toda la niñez llevando a la liga, me dicen que están orgullosos por haber logrado lo que se ha logrado hasta el momento.

“De chiquito no podían ir conmigo a los viajes porque trabajaban y no se qué hacían para que fuera, me mandaban con otras personas y se los agradezco mucho”, dijo Díaz.

El pasado mes de mayo el pelotero mazatleco tuvo su debut con Piratas de Campeche y espera regresar con Venados para el invierno y defender los colores de Mazatlán.

“Me siento muy bien gracias a Dios y agradecido con la directiva de Campeche que me está dando la oportunidad, espero establecerme en el beisbol mexicano y durar muchos años más.

“Esperamos regresar en octubre con Venados, donde hubo buena armonía y creo que este año va a ser igual, primero esperamos llegar con salud y estar peleando por el campeonato”, agregó.