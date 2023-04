“Ando bien orgulloso y me siento bien bendecido que me tocó esa oportunidad de no (simplemente) llegar a las Grandes Ligas, (sino) jugar y mantenerme por 15 temporadas”, dijo Romo, quien ahora en el retiro se dedica a ser “un papá más presente” para sus cinco hijos y aprender a jugar golf. “Los campeonatos que logramos... no esperaba todo eso. Sé que trabajé mucho y pienso que (me) gané esa oportunidad, pero de estar en esos equipos y quedar campeón no más una vez, (sino) tres veces... wow”.

Romo aboga por una mayor presencia de Grandes Ligas en México, incluso afirmando que hay condiciones y potencial para un equipo de MLB en el Distrito Federal. El diestro representó a México en dos Clásicos Mundiales de Beisbol y dos Series del Caribe, participando en tres inviernos con Charros de Jalisco en la Liga Mexicana del Pacífico e incluso teniendo una breve estadía con Acereros de Monclova en la Liga Mexicana de Beisbol en el 2022.

“Es un orgullo”, dijo Romo al respecto. “Ando bien feliz por representar la raza mexicana, de ser representante del beisbol mexicano. Me tocó jugar en Grandes Ligas, pero en verdad lo hice como mexicano. Me siento bien orgulloso de todo. Ahora, a ver lo que me llega”.

(Con información de MLB)