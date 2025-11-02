$!Sinaloense Antonio Garzón supera las 400 apariciones y 200 ponches en la LMP

MAZATLÁN._ El veterano Antonio Garzón Lizárraga rebasó la marca de 400 apariciones y 200 ponches en la Liga Mexicana del Pacífico. El originario de El Roble, del municipio de Mazatlán, en este presente invierno alcanzó la cifra de 400 juegos que ha tenido participación y la cuota de 200 peloteros abanicados.

Garzón se mantiene activo a sus 40 años de edad en la pelota mexicana y estas estadísticas que ha logrado son en la Liga Mexicana del Pacífico. El lanzador de relevo zurdo llegó a esta edición 2025-2026 con 397 juegos en su carrera y con las siete apariciones de este año con Jaguares de Nayarit pasó las 400. En el renglón de ponches tenía 198 y con los dos de este invierno registra 200.

El pítcher comenzó su carrera en la pelota invernal en 2008-2009 en ese entonces Algodoneros de Guasave que pasaron a ser años siguientes Charros de Jalisco. Ha vestido las casacas a lo largo de las temporadas de Algodoneros de Guasave, Charros de Jalisco, Venados de Mazatlán, Mayos de Navojoa y actualmente con Jaguares de Nayarit.