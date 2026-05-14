$!Tommy Lasorda y Ozzie Guillén: los únicos mánagers campeones en Serie del Caribe y Serie Mundial

La historia del beisbol profesional tiene un club extremadamente reducido y exclusivo: dirigentes que han sido campeones tanto en la Serie del Caribe como en la Serie Mundial de Grandes Ligas .

Lasorda fue el primero en alcanzar esa doble consagración. El legendario dirigente estadounidense llevó a Tigres del Licey al campeonato de la Serie del Caribe de 1973 en Caracas y posteriormente construyó una carrera histórica con Dodgers de Los Ángeles, franquicia con la que ganó dos Series Mundiales y terminó ingresando al Salón de la Fama.

Décadas más tarde, Guillén se convirtió en el segundo integrante de esa lista histórica. El venezolano conquistó primero la Serie Mundial de 2005 con los Medias Blancas de Chicago, siendo además el primer mánager latinoamericano campeón en MLB. Luego añadió un nuevo capítulo a su trayectoria al conducir a Tiburones de La Guaira al título de la Serie del Caribe 2024.

Pero, aunque solamente Lasorda y Guillén han podido ser campeones en ambos escenarios, existe un grupo más amplio de dirigentes que también han tenido presencia tanto en Serie del Caribe como en Grandes Ligas.

Uno de ellos es Felipe Alou, campeón caribeño con Leones del Escogido antes de convertirse en el primer dominicano en dirigir en MLB con los Expos de Montreal.

También aparece Tony Peña, quien ganó en el Caribe con Águilas Cibaeñas y posteriormente dirigió a los Reales de Kansas City, alcanzando incluso el premio de Mánager del Año de la Liga Americana.

México también tiene representación con Benjamín Reyes, leyenda del béisbol mexicano y primer mánager nacido en México en dirigir en Grandes Ligas con Marineros de Seattle, luego de construir prestigio en la Serie del Caribe.

La lista igualmente incluye a Buck Rodgers, Rene Lachemann, Phil Regan y Terry Collins, todos con experiencia tanto en el clásico caribeño como en los dugouts de MLB.

El dato confirma el peso histórico de la Serie del Caribe como escenario competitivo y escuela de liderazgo. Ganar en febrero no garantiza triunfar en octubre, pero la historia demuestra que muchos dirigentes capaces de soportar la presión caribeña también terminan encontrando espacio en el máximo nivel del beisbol mundial.