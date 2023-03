“Trea Turner está en la zona”, dijo DeRosa durante la conferencia de prensa después del encuentro. “Cada vez que la sacó del parque pensé: ‘Quién es el idiota que lo está bateando noveno’. Así es que esta alineación está construida. Lo voy a dejar quieto en estos momentos”.

La ofensiva del equipo de las “Barras y Estrellas” poco a poco ha encontrado su ritmo guiados por Turner, quien promedia .368 (de 19-7) con cuatro bambinazos y 10 carreras impulsadas en el torneo.

“Solo quiero encadenar buenos turnos. No importa cuando me toque batear, es solo mantener la cosa caminando porque tengo buenos bateadores detrás de mí como Mookie (Betts), Mike (Trout) y Paul (Goldschmidt). Así que trato de no hacer demasiado y seguir divirtiéndome”, dijo Turner.

El abridor Adam Wainwright, quien se apuntó el triunfo ante Cuba, no pudo dejar pasar la oportunidad para entonces hacer un comentario jocoso sobre su compañero: “Les diré, qué equipo tan divertido cuando Trea Turner batea noveno”.