ANAHEIM._ La superestrella de los Angelinos de Los Ángeles, Mike Trout, habló con los medios el sábado e informó que ha comenzado a progresar tras su operación por un desgarre en los meniscos de la rodilla izquierda el 3 de mayo. Todavía no se ha fijado una fecha para su regreso.

Trout, quien ha ganado tres Premios al JMV de la Americana y ha sido convocado 11 veces al Juego de Estrellas, indicó que ya ha realizado ejercicios en la bicicleta estacionaria y una máquina para las piernas. Su próximo paso será caminar y trotar en la máquina de correr Ultra G, que reduce el impacto en las piernas. Una vez que pueda hacerlo, comenzará a aumentar sus actividades de beisbol.

Han pasado casi tres semanas desde la operación de Trout, y la recuperación de dicha clase de procedimiento es de casi seis a ocho semanas. Un reciente ejemplo, el torpedero dominicano de los D-backs, Geraldo Perdomo, fue operado de los meniscos el 9 de abril y está considerado cerca de ser activado de la lista de lesionados.

“Me siento bien”, declaró Trout. “Me siento mejor cada día. El simplemente venir a rehabilitarme y tratar de recuperar mi fuerza en la rodilla. Es increíble cuánta fuerza pierdes cuando no puedes apoyar la pierna. Entonces, el enfoque ha sido recuperar la fuerza. He realizado bastantes ejercicios de estiramiento, varias actividades en el salón de pesas. No he corrido ni trotado todavía. Pero estoy cerca”.

Trout, de 32 años, no sabe cómo sufrió la lesión y dijo el 9 de mayo que hubiera podido jugar con la lesión como bateador designado, pero decidió someterse a la cirugía para volver al 100 por ciento. El cañonero agregó que todavía no está seguro cuándo podrá iniciar sus actividades de beisbol.

Los Angelinos llevan foja de 9-14 durante la ausencia de Trout.

(Con información de MLB)