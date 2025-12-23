Tucson gana el primero en la frontera ante Mexicali

MEXICALI._ En el primero de la serie navideña, Tucson Baseball Team derrotó por marcador de 5 carreras a 1 a Los Águilas de Mexicali dentro de las acciones de la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico.

Tucson Baseball Team encontró los lanzamientos de Yoennis Yera en la tercera entrada con imparable de River Town para ponerse en la intermedia con batazo dentro del cuadro, Agustín Ruíz con sencillo produjo la primera del juego.

Los Águilas de Mexicali lograron la igualada en el cierre del mismo rollo, Irving López conectó sólido por el central para limpio sencillo, acto seguido Marco Jaime lo avanzó con toque de sacrificio anotando posteriormente con doblete de Julián León para colocar el pizarrón 1 carrera por 1.Tucson Baseball Team cuajó importante rally en la parte inicial de la cuarta tanda cuando aprovecharon los batazos importantes de Marco Chicuate, Edgar Lugo y River Town quienes se encargaron de producir una cada uno, para tomar la ventaja 4 carreras a 1.

En la sexta entrada la visita agregó 1 carrera más, Missael Rivera inició la entrada con sencillo y Eduardo Lugo con doblete lo envió al plato para el nuevo score de 5 carreras a 1 en favor del Tucson Baseball Team.

Las decisiones en los brazos de los pitchers abridores con victoria para (2-3) y descalabro para Yoennis Yera (0-1).

Para la continuación de la serie navideña se espera los duelos entre los lanzadores Mark Simón y Dalton Rodríguez para el juego uno y dos por Tucson Baseball Team, mientras que Los Emplumados han anunciado a Valente Bellozo y Ernesto Zaragoza en doble cartelera que dará inicio a las 17:00 horas tiempo de Sinaloa.