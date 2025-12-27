$!Tucson se queda con el tercero de la serie ante Naranjeros y se mete a zona de playoffs

Tucson fabricó un rally de cuatro carreras en la primera entrada para tomar el comando del juego ante José Albertos, tres de esas carreras llegaron con triple de Missael Rivera al jardín central anotando Edgar Lugo, Samar Leyva y Ramón Mendoza, posteriormente el propio Rivera llegó al pentágono con sencillo productor de Jesús Fabela para colocar la pizarra 4-0 para los locales administrativos.

HERMOSILLO._ Tucson Baseball Team evitó la barrida por parte de los Naranjeros de Hermosillo al llevarse el tercer juego de la serie y segundo de la doble cartelera de este sábado con pizarra de diez carreras a cero en el estadio “Fernando Valenzuela”.

En la tercera Tucson amplió su ventaja con cuadrangular de tres carreras de Marco Chicuate ante Enrique Castillo para poner diferencia de siete anotaciones en el score.

Raúl Barrón entró al relevo por Naranjeros en la cuarta baja y en este episodio el Tucson Baseball Team fabricó un rally de tres anotaciones más que pusieron la pizarra 10-0 a favor del equipo arizonense.

Orlando González lanzó por Hermosillo en la quinta entrada y sin contratiempos logró retirar el episodio sin permitir anotaciones.

En la sexta baja Fernando Salas subió al centro del diamante y logró colgar el cero a la ofensiva del Tucson Baseball Team retirando el capítulo en cuatro oponentes.

Tucson evitó de esta forma la barrida al imponerse con pizarra final de 10-0 a Naranjeros, el pitcher ganador fue Dakota Chalmers, con la derrota cargó José Albertos.

Naranjeros iniciará este domingo la última serie del rol regular enfrentándose a partir de las 17:00 horas a los Yaquis de Ciudad Obregón en el estadio “Fernando Valenzuela”.