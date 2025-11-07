$!Tucson vence a Tomateros en un juego atípico en Culiacán

CULIACÁN._ De manera insólita. Tomateros de Culiacán jugó como visitante en su casa. Tucson Baseball Team, la nueva franquicia de la Liga Mexicana del Pacífico, está jugando como local administrativamente en los estadios de sus rivales durante la Temporada 2025-2026 debido a que aún no cuenta con la autorización de las autoridades estadounidenses para disputar partidos en su sede, el Kino Veterans Memorial Stadium.

Por tal motivo, Tomateros de Culiacán fue visitante administrativamente pese a jugar en casa, ya que el duelo correspondía al calendario de local del Tucson Baseball Team, que aún no puede disputar partidos en Estados Unidos. En el primer encuentro histórico entre ambas novenas, Tucson Baseball Team se impuso con pizarra de 3-2 sobre Tomateros de Culiacán. El equipo estadounidense tomó ventaja en Culiacán en la parte baja del tercer capítulo.







Marcos Valenzuela conectó un imparable al central a Aldo Montes para remolcar a Ramón Mendoza. Tucson Baseball Team incrementó su ventaja en la quinta baja con un imparable de River Town con el que volvió a anotar Ramón Mendoza. El abridor Dakota Chalmers brilló por Tucson al lanzar cinco entradas perfectas con ocho ponches, aunque se fue sin decisión tras la reacción guinda En la sexta alta, J.P. Martínez sacó un elevado de sacrificio para mandar a la registradora a Luis Verdugo. Tomateros empató la pizarra en la séptima alta gracias a un pasaporte con caja llena que Charlie Hasty le regaló a Brady Whalen.

Pero la respuesta de Tucson Baseball Team llegó en ese mismo capítulo con un fly de sacrificio de Marcos Valenzuela, decretando la pizarra final de 3-2. Charlie Hasty se llevó el triunfo tras una entrada de labor con una carrera, dos hits y un ponche, mientras que Garrett Alexander consiguió su quinto salvamento. La derrota fue para Francisco Haro, quien solo logró sacar un tercio de entrada y permitió una carrera y un imparable. Con esta derrota, Tomateros ahora tiene un récord perdedor de 10-11, mientras que Tucson Baseball Team mejoró a 8-13.





