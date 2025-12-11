$!Venados cae 3-2 en extrainnings y Mexicali les arrebata la serie en la frontera

MEXICALI._ En un cerrado encuentro de pelota, Venados de Mazatlán cayó por pizarra de 3-2 ante Águilas de Mexicali para perder la serie en el cierre de su visita a la frontera con otro extrainnings a cuestas, en acciones de la Temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico. El triunfo fue para los cachanillas en 10 capítulos.

Los del puerto sinaloense armarían una pequeña emboscada en el segundo inning cuando anotaron par de carreras. Todo comenzó con pasaporte para Estamy Ureña y luego vendría un rodado de Leo Germán en el que el lanzador abridor de los cachanillas Ernesto Zaragoza, en su intento por buscar el out en la intermedia, cometió error mandando la pelota al jardín central, donde Cade Gotta fue “colado”, situaciones que fueron aprovechadas por Ureña para anotar la de la quiniela. Con Leo Germán en la antesala, producto del par de pifias, llegó Juan Mora para despachar sencillo al prado de en medio para aumentar la delantera. Mexicali aprovecharía el descontrol del relevista Óscar Rojas para meterse al encuentro en la octava entrada, gracias a un elevado al derecho de Cade Gotta, pero el pítcher de los rojos metería el brazo para evitar mayores daños.

La efectiva labor de Braulio Torres-Pérez quedó para la anécdota en la novena entrada, cuando Yadir Drake le pescó el segundo lanzamiento que le vio a Vidal Nuño para mandarla del otro lado de la barda por el derecho para empatar todo y mandar las acciones a acciones adicionales por segunda jornada consecutiva. El triunfo se lo quedó Jake Sánchez (3-3) y la derrota fue para Demetrio Gutiérrez (1-2). Lo que sigue Para este fin de semana, Venados de Mazatlán volverá al puerto para recibir en el Estadio Teodoro Mariscal a Jaguares de Nayarit.