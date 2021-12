MAZATLÁN._ Contrario a lo que se esperaba y hasta no hace mucho finalista de la LMP , Venados de Mazatlán cerró una campaña invernal sin poder sellar un boleto a la postemporada.

Desde la temporada 2013-2014 no se había presentado algo similar con el club porteño de no alcanzar un sitio en las fiestas de enero, que es esta ocasión se pondrá en marcha este 25 de diciembre.

Sin lugar a dudas el panorama no fue tan halagador desde el mismo playball, cuando en la apertura del telón no se contó con el cerrador Matt Gage, quien por sus compromisos en las sucursales de Estados Unidos con Diamantes de Arizona, no logró estar desde el comienzo.