Venados de Mazatlán es un equipo que siempre ha marcado la pauta: Miguel Ojeda

MAZATLÁN._ Uno de los peloteros que más huella dejó en los 80 años de existencia de Venados de Mazatlán es sin lugar a dudas Miguel Ojeda.

El ex receptor, por algunos lapsos mánager y ahora parte de la directiva de Diablos Rojos del México, en la Liga Mexicana de Beisbol, fue una de las personalidades que estuvieron presentes en la Gala por el octagésimo año de vida de la novena porteña.

“Es fácil decirlo, pero repasar 80 años de historia, sabes que Venados de Mazatlán es un equipo que siempre ha marcado la pauta y hoy por hoy, los éxitos deben seguir cosechándose, ojalá eso suceda”, dijo quien fuera conocido también como “El Negro de Guaymas”.

Alguna vez mánager de Venados y que suena para ese puesto en muchas ocasiones, Ojeda no descarta que en algún momento pudiera enfundarse de nuevo en la casaca y tomar las riendas del equipo con el que ganó todo en la Liga Mexicana del Pacífico.

“La comunicación siempre ha estado sana con Ismael Barros y Jesús Valdez, uno nunca debe decir que no, yo tengo trabajo de tiempo completo con Diablos Rojos del México, pero si en algún momento se abre la puerta, yo con mucho gusto (volvería a Venados)”.

“Sería complicado gestionar un permiso, lo veo complicado porque me absorbe mucho, es de 24-7, todo el año, me dieron la oportunidad de estar presente en esta fiesta y bueno, no quiero presionar mucho”, explicó.