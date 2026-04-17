Venados de Mazatlán se hace presente en Mónaco

El nombre de Venados de Mazatlán continúa trascendiendo fronteras y dejando huella en escenarios internacionales. En esta ocasión, el representante del club en Europa, Ernesto “Erny” Sánchez Chávez protagonizó un momento histórico al hacer entrega oficial de una jersey de Venados a Príncipe Alberto II de Mónaco, jefe de Estado de Mónaco.

El Príncipe Alberto II es una figura reconocida a nivel mundial no solo por su papel como líder del principado, sino también por su compromiso con causas ambientales, deportivas y humanitarias.

Hijo del Príncipe Raniero III y de la icónica actriz Grace Kelly, ha sabido consolidar una imagen cercana al deporte, siendo promotor de diversas disciplinas y eventos internacionales.

Durante el encuentro, uno de los momentos más significativos fue la conexión inmediata generada por los colores. El rojo y blanco que distinguen tanto a Venados de Mazatlán como al principado de Mónaco crearon un vínculo simbólico que despertó el interés y agrado del Príncipe, quien recibió con entusiasmo la jersey del equipo porteño.

Este detalle no es menor. Los colores representan identidad, historia y pasión, y en este caso, se convirtieron en un puente entre dos culturas que, aunque geográficamente distantes, comparten valores como el orgullo, la tradición y el amor por el deporte.

La entrega de la jersey no solo representa un gesto protocolario, sino un acto de conexión global. Venados de Mazatlán, como institución, continúa posicionándose más allá del terreno de juego, llevando consigo la esencia de Mazatlán y de México a escenarios internacionales.

A través del deporte, se rompen barreras, se construyen lazos y se fortalecen relaciones. En esta ocasión, Venados une a Mazatlán con Mónaco en una historia que refleja que la pasión no tiene fronteras.