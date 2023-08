“Yo sé que ahí está el procedimiento, no me han dicho nada, no me han informado nada”, expresó Toledo Ortiz.

Añadió que está en disposición de dialogar con el Alcalde para resolver esta situación.

“Claro que sí, nosotros con el Ayuntamiento y con el Presidente Municipal Édgar González tenemos una magnífica relación”.

‘Vamos a ser campeones’

Toledo Ortiz dijo que la reunión de este viernes con el Alcalde es porque ya viene la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico y se necesitan permisos, por lo que acudió a tratar esos temas para prepararse para la próxima campaña.

“El primer juego de la temporada va ser en Guadalajara el día 13 de octubre y la inauguración aquí en Mazatlán va ser el 15 de octubre, así que están todos invitados”, expresó Toledo Ortiz.

“Viene un buen equipo y vamos a ser campeones, nada más que hay que entender que hay otros nueve equipos que también quieren a una muchacha bonita y quieren bailar con ella, todos queremos bailar con ella”.