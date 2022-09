“Me siento contento, me están dando nuevamente la oportunidad de iniciar juegos y pues quiero prepararme fuerte para tratar de tener una buena temporada y ayudar al equipo en lo que más pueda”.

“Gracias a Dios me fue muy bien, las últimas dos salidas tuve algunas molestias en el brazo, pero me siento fuerte, he estado trabajando con Juan Carlos dándome terapia para comenzar la secuencia de los bullpens”.

Este jueves una parte del equipo partirá a Reynosa donde se celebrarán juegos de preparación contra Charros de Jalisco y Sultanes de Monterrey, respectivamente. El resto de los jugadores entrenarán en el Estadio EIA a las 9:00 horas.