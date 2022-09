LOS MOCHIS._ En el sexto día de entrenamientos de Cañeros de Los Mochis se tuvo la oportunidad de platicar con el novato Luis Enrique Gastélum.

El serpentinero dijo estar feliz de volver a su ciudad natal y con muchas ganas de trabajar para volver a formar parte del equipo.

“Muy contento de estar aquí, por otra oportunidad más de demostrar lo que puedo logra hacer y con toda la actitud”.

El mochitense comentó que el trabajo ha sido duro desde el primer día pues esperan llegar en la mejor forma al primer juego de preparación que será este sábado.

“Si de hecho desde el primer día empezamos con los bullpens, ha sido muy intenso sobre todo por el calor, pero gracias a Dios estamos bien”.

Al igual que Robles y Rivera, Gastélum llegó como jugador libre invitado la temporada pasada y fue tomado en el pasado Draft.

“Me dio mucha felicidad pues soy de esta ciudad, quiero llegar algún día a ser campeón con el equipo que desde pequeño he venido al estadio a verlos ganar y me siento muy contento cuando vi que me eligieron en el draft”.

En la temporada 2021 tuvo participación en siete juegos y este año viene decidido a demostrar que tiene todo para volver a defender los colores verde y amarillo.

“Pueden esperar de mí lo mejor porque voy a trabajar duro para cada oportunidad que me dé el manager tratar de hacerlo bien y que las cosas salgan como están planeadas”.