$!‘Versión clásica’ de Scherzer y jonrón oportuno de Vlad Jr.: Fórmula del éxito de Azulejos

TORONTO._ Todos los grandes tienen un poco de terquedad en su juego; esa habilidad de seguir luchando hacia adelante hasta que todo se abre para ellos.

Max Scherzer estuvo brillante en la victoria del jueves por 2-1 sobre los Cachorros de Chicago en el Rogers Centre, pero a medida que las primeras seis entradas pasaron volando, parecía que el probable futuro miembro del Salón de la Fama terminaría atrapado en un espectáculo de un solo hombre sin respaldo. Sin embargo, ésa es la belleza de esta ofensiva de los Azulejos de Toronto. Incluso si tarda un poco en despertar, siempre termina llegando.

Éste fue un Scherzer clásico en todos los sentidos, arrasando con los Cachorros en su apertura de las 3:07 p.m. ET del jueves... como si tuviera una reservación para cenar a las 5:30.

A lo largo de más de siete innings, Scherzer limitó a los Cachorros a una sola carrera con un cuadrangular solitario de Michael Busch, y aunque sólo ponchó a tres bateadores, Scherzer se mantuvo alejado de las zonas de peligro y generó mucho contacto débil de una ansiosa alineación de Chicago. Hemos visto en las últimas semanas que Scherzer todavía tiene un repertorio dominante para ponchar cuando el momento lo requiere, pero está demostrando que todavía puede cambiar de forma. Le tomó apenas 73 pitcheos para completar los primeros siete capítulos.

El salvador de Scherzer fue el dominicano Vladimir Guerrero Jr., quien conectó un cuadrangular de dos carreras en la séptima que despertó a una ofensiva dormida. Toronto conectó sólo tres imparables el jueves mientras Matthew Boyd daba su propia cátedra de pitcheo con los Cachorros, pero lo único que importa aquí es otra victoria para los Azulejos, líderes de la Liga Americana.