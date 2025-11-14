$!Víctor Vargas se incorpora a la rotación de Algodoneros de Guasave

GUASAVE._ El lanzador colombiano Víctor Vargas se suma a partir de este viernes a la rotación abridora de los Algodoneros de Guasave, esto con el objetivo de reforzar ese departamento, ya que se confía que ese brazo derecho venga a dar soluciones a la escuadra blanquiazul. El nativo de la ciudad de Cartagena tiene 25 años y mide 1.85 metros, quien acumuló seis campañas lanzando en ligas menores, la mayoría de ellas con la organización de los Filis de Filadelfia, ya que el año pasado estuvo un rato en sucursales de los Rojos de Cincinnati.

Estadísticas Este serpentinero sumó 17 éxitos a cambio de 15 reveses a su paso por las menores, luego de lanzar 271 entradas, donde de los 67 juegos en los que vio acción, en 53 lo hizo como inicialista, regalando 80 bases y pasando por la piedra a 210 enemigos. También registró un juego completo y una blanqueada en sucursales, dejando un WHIP de 1.38 y una efectividad de 4.75. En el 2021 fue el año que mejor le fue en victorias y derrotas, al obtener un récord de 8-5, mientras que en el 2019 dejó una efectividad de 1.59. El año pasado estuvo lanzando en Clase A Alta de Cincinnati, con los Dragones de Dayton, pero ahí sólo tuvo un par de aperturas debido a que se lesionó, logrando un triunfo sin caída, además de una magnífica efectividad de 1.00 en los nueve episodios que trabajó, donde sólo dio un pasaporte y ponchó a ocho. Antes de llegar a la organización de los Rojos, ese 2024 estuvo en la liga independiente de la Asociación Americana, participando con la escuadra de los Lecheros de Milwaukee, donde vio acción en siete desafíos, todos como abridor, dejando una foja de 4-1 en aciertos y descalabros, además de una efectividad de 2.11, tras 42 entradas y dos tercios de labor.