Yasiel Puig jugará con Senadores en Puerto Rico

El cubano Yasiel Puig jugará con los Senadores de San Juan para la temporada 2026-27 del Liga de Beisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Puig, de 35 años, fue presentado el lunes en conferencia de prensa según reportó El Nuevo Día. El jardinero, que ya participó en partidos de preparación, regresa al beisbol rentado puertorriqueño después de 14 años.

“El rol que voy a hacer en el campo no lo sé. Espero estar ahí de bateador designado, de jardinero derecho o izquierdo, alternando en esos lugares. Cheo Molina es el dirigente de nosotros. Estamos listos y abiertos a cualquier posición que él desee”, expreso el cubano que jugó siete temporadas en las Grandes Ligas.

El jardinero antillano está de vuelta a la pelota profesional de Puerto Rico después de jugar con los Indios de Mayagüez en la temporada 2012-13.

Los Senadores se estrenan en la temporada el 4 de noviembre en el estadio Hiram Bithorn contra los Criollos de Caguas.