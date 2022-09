MÉXICO._ La relación del directivo Jaime Ordiales con algunos jugadores del Cruz Azul no era muy buena y quedó evidenciado en una entrevista en la que el portero celeste, José de Jesús Corona , se mostró aliviado tras la partida de Ordiales a la dirección de selecciones nacionales, luego del cese de Gerardo Torrado.

Además, el veterano arquero de Cruz Azul, que regresó a la titularidad ante Querétaro, dijo que fue un error la salida del central Pablo Aguilar y del lateral Adrián Aldrete, quienes ya no juegan más con el equipo celeste.

Este miércoles, el mismo Pablo Aguilar también habló de Jaime Ordiales, con quien no es un secreto que no llevaba una buena relación y que, incluso, se pidió que no se acercara al grupo de trabajo cuando el técnico peruano Juan Reynoso estaba al frente del equipo.

“Desde que llegó Jaime Ordiales ya me olía que estaba fuera del equipo, ya habíamos tenido diferencias. En un principio ya estaba, supuestamente, acordado (mi renovación) cuando dirigía Juan Reynoso, pero cuando se fue ya no se dio”, dijo Pablo Aguilar en una entrevista a W Radio.

“Jaime Ordiales es una persona falsa”, agregó el defensor paraguayo en la misma entrevista y prefirió cambiar el tema para no hablar más del directivo mexicano, quien en los últimos años estuvo ligado al Cruz Azul hasta su cambio a las selecciones nacionales.