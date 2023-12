La rosca desde la banda derecha del ataque, cerrada, ni la despejó nadie, ni la remató nadie ni, sobre todo, la paró Onana. Quizá no era una situación fácil para el portero, pero sí queda la sensación de una respuesta tardía. O fallida. Igual que todos y cada uno de los defensores, incapaces de despejar un simple centro al área en un partido tan indispensable para ellos.

Bruno Fernandes protestó al árbitro. En el inicio de la jugada, otra cuestión de la estrategia de Unai Emery, Leon Bailey se situó detrás del guardameta, como un estorbo ‘mental’, en fuera de juego. Pero salió de ahí en cuanto McGinn golpeó el balón. No intervino para nada. Revisado en el VAR, el gol finalmente subió en el marcador como un mazazo para el United.

No hay otra explicación tal y como se cayó entonces el conjunto de Ten Hag, dentro de la deriva autodestructiva que atraviesa el equipo de Old Trafford en los últimos tiempos. En el minuto 26 recibió el 0-2. No lo merecía el Aston Villa. Ni tampoco el United. Pero el fútbol de elite no admite tanta condescendencia como tienen los ‘Diablos Rojos’ a balón parado.