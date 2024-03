MAZATLÁN._ Mazatlán FC ha tenido un Clausura 2024 con un ritmo turbulento, pues de 11 juegos disputados acumula 6 derrotas, 3 empates y tan solo 2 victorias, pese a ello el polivalente defensor ahomense Jesús Alonso Escoboza Lugo tiene confianza en lo que viven los Cañoneros. En entrevista exclusiva para Noroeste, el jugador de 31 años expuso que el certamen no ha sido justo con lo que muestran los morados en la cancha, aunque trabajan de manera ardua y con ello esperan trascender de otra manera en lo que resta de torneo.

“A como yo veo las cosas, los puntos no reflejan lo que el equipo ha venido mostrando. Desde que llegué veo un grupo que se entrega al cien por ciento, hay partidos que se han dominado y desafortunadamente no se nos ha dado el resultado de la mejor manera, seguimos trabajando tranquilamente y si seguimos por ese camino las cosas van a ir llegando”, expresó Alonso Escoboza. Dijo que a lo largo de su carrera ha vivido distintas liguillas en diferentes equipos y en esa instancia conoció un factor infravalorado, la suerte. Mencionó que a veces los equipos necesitan un poco de ella para poder obtener los resultados esperados. “Ahora sí que no hemos tenido una suerte de esas, pero hemos generado bastantes oportunidades de gol y en volumen de juego también me ha gustado mucho el equipo, la competencia interna está muy bien y eso ha empujado a que el equipo se exija más”, aseveró.

A Tigres se le competirá como a Rayados La fecha 12 del torneo pondrá a Mazatlán frente a Tigres en un partido que se mira difícil desde la previa, aunque el lateral aseguró que si se dio pelea a Rayados en el BBVA sucederá lo mismo con Tigres en su casa. “El equipo acabó algo contento contra Rayados porque al final del partido hicieron mucho tiempo, algo que no es muy normal y con Tigres vamos a ir de esa manera y ganas porque también sabemos de la necesidad que tenemos de sumar sí o sí”, apuntó. Mazatlán puede trascender en el torneo Escoboza apuntó que Mazatlán FC tiene abiertas las posibilidades de acceder al Play-In nuevamente, pues los números dictaminan que aún es posible y si se junta con el factor de que el equipo no juega mal, se debe aprovechar.

“Si la suerte y la fortuna están de nuestro lado de que lleguemos a concretar las jugadas que hemos tenido, yo creo que podríamos meternos por ahí”, comentó. México en Nations League y Copa América Para los próximos compromisos a nivel continental tanto de la Liga de Naciones de la Concacaf así como en la Copa América 2024, el de Los Mochis expresó que mira bien al grupo comandado por Jaime Lozano. “Los veo muy bien, de la mano del Jimmy que los conoce muy bien. Los veo que cada vez que van están motivados, al que le toca jugar está agarrando la idea del entrenador que está siendo muy clara y lo veo sólido y fuerte al equipo”, apuntó.

Sobre una potencial convocatoria a alguno de los dos torneos, Escoboza Lugo dijo mantener la ilusión de formar parte del seleccionado, sin embargo, aseguró ser realista y sabe que la edad ya no juega mucho a su favor aunque la disposición está presente, especialmente porque el seleccionador Jaime Lozano le conoce bien. Recordó su bajada de la convocatoria de la Copa del Mundo Brasil 2014, a la que asistiría como uno de los jóvenes de confianza para Miguel Herrera. Aunque la suerte no jugó de su lado y debió hacerse a un lado por una lesión en la espalda, dicha dolencia le hizo escuchar incluso a médicos decirle que su carrera había terminado. “Uno de los momentos más tristes de mi carrera y de mi vida, tenía una ilusión y estaba en una edad increíble y bueno, no se me da, pero uno siempre trabaja para ello”, expuso.

Mazatlán FC y la identidad sinaloense A nivel profesional en el estado, Mazatlán FC ha sido la segunda casa de Alonso, pues ya había portado la camiseta de Dorados de Sinaloa. Aseguró que se encuentra feliz en el proyecto y siempre se ha sentido en casa, justo como cuando en su juventud representó a Sinaloa en nacionales. “Estoy súper feliz de estar acá, me ha tratado muy bien la gente y al jugar en un equipo sinaloense de la misma manera que lo hice con Dorados, me hace sentir en casa, a mí lo que más me gustaba de chico era jugar los nacionales y representar a Sinaloa”. Añadió que se entrega con energía y entusiasmo al proyecto porque tanto él así como otros sinaloenses quieren que el club haga raíces y haga su historia en la Liga MX.

“Hay veces que los equipos no empiezan a andar bien y empieza a sonar que los van a mover a otros lados y yo no quisiera eso. Quiero que lleguen los resultados y que la directiva esté contenta para que le inviertan y dure mucho tiempo, es algo muy bonito para las nuevas generaciones que no solo le vayan a Chivas, América o Cruz Azul, que también ya le empiecen a ir a Mazatlán”, indicó. Quiere seguir en el futbol y ofrecer un camino diferente al futbolista sinaloense Escoboza Lugo ya está titulado como director técnico por la Federación Mexicana de Futbol, por lo que se dijo preparado para una etapa posterior a su vaivén en las canchas, la cual analizará cuando se sienta listo para el retiro.