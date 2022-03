$!América duerme como el sotanero del Clausura 2022

Las Águilas del América agudizaron su crisis este miércoles al sufrir un doble golpe en el Clausura 2022.

Por la mañana, la directiva americanista oficializó la salida del director técnico argentino Santiago Solari y horas más tarde, al no recibir ayuda de Pumas, que no pudo quitarle puntos a Santos Laguna, apareció como el último lugar del Clausura 2022, posición que los azulcremas no visitaban hace muchos años.