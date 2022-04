$!Ante Cruz Azul será como una final: Néstor Vidrio

Por tal motivo, la plantilla de los de morado se siente comprometida en poder salir adelante en este encuentro y dar lo mejor, pese a ser un panorama complicado, tal y como lo comentó el defensor y capitán del conjunto cañonero, Néstor Vidrio.

“El equipo se está preparando para una final, no tenemos otro partido más que éste. No pensamos en los siguientes, estamos en casa. A estas alturas es difícil no pensar en una clasificación, pero nuestra prioridad es sumar puntos”, dijo Vidrio.

“El tema porcentual es importante y no lo vamos a dejar de lado y que tenemos que estar volteándolo a ver, por lo que es importante el poder sumar de local”, añadió.