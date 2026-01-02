Anuncian Mundialito por La Paz, en Mazatlán

Del 22 al 25 de este presente mes de enero en las instalaciones de Club Deportivo Muralla se llevará a cabo el Mundialito por La Paz de Futbol.

El torneo de balompié albergará a 32 equipos en la categoría Infantil, nacidos en 2014-2015

La presentación de la convocatoria estuvo a cargo de los promotores Geovanni Ochoa y José Ángel Ávalos.

La invitación está abierta a todos los interesados, entre academias, escuelas, colegios y conjuntos de la localidad y del sur del estado. Las inscripciones son totalmente gratuitas. En Mazatlán existe un gran número de equipos de dicha categoría.

Quien resulte campeón de la competencia será parte de un torneo estatal al lado de los monarcas de los municipios de Guasave, Los Mochis y Culiacán, en fecha por definir.

La fase de semifinales y final se disputarán el domingo 25 de enero en el Club Muralla.

Los partidos serán sancionados por el colegio de árbitros de Jorge Soto.

Todos los interesados en ser parte del evento se pueden comunicar al 6674 3121 49. Tanto la inscripción como los uniformes serán totalmente gratis.