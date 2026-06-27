$!Argentina cierra con paso perfecto y Messi vuelve a marcar

Argentina confirmó su candidatura al título al cerrar la fase de grupos del Mundial 2026 con paso perfecto, tras imponerse 3-1 a Jordania y finalizar como líder del Grupo J con nueve puntos, producto de tres victorias en igual número de encuentros.
Con la clasificación asegurada desde la jornada anterior, el técnico Lionel Scaloni presentó un cuadro con varias rotaciones para dar descanso a figuras como Lionel Messi, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Thiago Almada y Gonzalo Montiel.
Pese a los cambios, la Albiceleste dominó el encuentro y abrió el marcador al minuto 19 gracias a un impecable tiro libre de Giovani Lo Celso, quien disputó su primer partido en una Copa del Mundo y celebró su debut mundialista con un gol de zurda que dejó sin opciones al arquero jordano.
El segundo tanto llegó al minuto 31. Lautaro Martínez convirtió desde el punto penal y rompió una larga sequía al marcar su primer gol en una Copa del Mundo, luego de nueve partidos disputados entre Qatar 2022 y el actual torneo.
Jordania descontó al 55 por conducto de Mousa Al-Tamari, quien anotó el primer gol que recibe Argentina en esta edición del Mundial, después de mantener su arco invicto durante los dos primeros encuentros.
La gran ovación de la noche llegó al minuto 60 con el ingreso de Lionel Messi. El capitán argentino necesitó apenas 20 minutos para dejar nuevamente su huella al convertir un espectacular tiro libre de zurda que significó el 3-1 definitivo.
Con esa anotación, Messi alcanzó seis goles en el Mundial 2026 y se convirtió en apenas el quinto futbolista en la historia en marcar seis o más tantos durante una fase de grupos de una Copa del Mundo, además de ampliar su legado entre los máximos goleadores históricos del torneo.
Argentina concluyó la primera ronda con nueve puntos y se unió a México y Francia como las únicas selecciones que finalizaron la fase de grupos con paso perfecto, consolidándose como una de las principales favoritas rumbo a la fase de eliminación directa.