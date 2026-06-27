$!Argentina cierra con paso perfecto y Messi vuelve a marcar

Argentina confirmó su candidatura al título al cerrar la fase de grupos del Mundial 2026 con paso perfecto, tras imponerse 3-1 a Jordania y finalizar como líder del Grupo J con nueve puntos, producto de tres victorias en igual número de encuentros.

Con la clasificación asegurada desde la jornada anterior, el técnico Lionel Scaloni presentó un cuadro con varias rotaciones para dar descanso a figuras como Lionel Messi, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Thiago Almada y Gonzalo Montiel.

Pese a los cambios, la Albiceleste dominó el encuentro y abrió el marcador al minuto 19 gracias a un impecable tiro libre de Giovani Lo Celso, quien disputó su primer partido en una Copa del Mundo y celebró su debut mundialista con un gol de zurda que dejó sin opciones al arquero jordano.