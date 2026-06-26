$!Messi iniciará en la banca ante Jordania; Scaloni apuesta por la rotación

“Leo va a arrancar en el banco. Va a jugar, seguramente entrará en el segundo tiempo”, señaló Scaloni al confirmar la principal novedad para el compromiso correspondiente a la tercera jornada del Grupo J.

En conferencia de prensa desde Dallas, el estratega explicó que la decisión forma parte de la administración de cargas de trabajo de un plantel que ya piensa en la fase de eliminación directa.

La Selección Argentina cerrará la fase de grupos del Mundial 2026 con rotaciones en su alineación. El director técnico Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi no será titular frente a Jordania y comenzará el encuentro desde el banquillo, aunque dejó claro que el capitán tendrá minutos durante el complemento.

El entrenador adelantó que también realizará otras modificaciones en el once inicial, aunque evitó revelar la alineación completa. Afirmó que los cambios responden al compromiso y esfuerzo mostrado por los futbolistas que han tenido menos participación durante el torneo.

“Los chicos que jueguen se lo merecen. Forman parte de este proceso, entrenan al máximo y cuando tengo la posibilidad de darles minutos lo hago porque son grandes jugadores. La idea es que el equipo mantenga la misma forma de jugar, más allá de los nombres”, explicó.

Scaloni reiteró que la filosofía de Argentina no cambiará pese a las variantes en el equipo y aseguró que la intención seguirá siendo buscar la victoria en cada partido.

“Esta camiseta implica salir a ganar siempre. Analizamos al rival como desde el primer día y confiamos plenamente en todos los jugadores del plantel”, comentó.

Sobre la posibilidad de modificar el sistema táctico durante el Mundial, el seleccionador consideró que no sería conveniente alterar la identidad del equipo, aunque reconoció que cada rival exige ajustes específicos.

“No es nuestra esencia cambiar radicalmente la manera de jugar. Sí hay que tomar recaudos según las fortalezas del rival, pero creemos en nuestra idea. Hay distintas formas de ganar y todas pueden ser válidas”, indicó.

Finalmente, Scaloni descartó cualquier especulación sobre un posible rival en la siguiente ronda y aseguró que Argentina no piensa en elegir adversario.

Antes de concluir su comparecencia, el técnico argentino envió un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano por la tragedia provocada por los recientes sismos.

“Quiero mandarle un fuerte abrazo al pueblo venezolano. Las imágenes son muy tristes y ojalá reciban toda la ayuda posible para salir adelante”, expresó.