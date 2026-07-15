Argentina se expone a sanción de FIFA por pancarta sobre las Islas Malvinas tras vencer a Inglaterra

Argentina podría recibir una sanción económica por parte de la FIFA después de que varios de sus jugadores celebraran la clasificación a la final del Mundial 2026 con una pancarta que decía “Las Malvinas son argentinas”, al término de la victoria 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales disputadas en Atlanta. Tras completar una remontada con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, los futbolistas de la Albiceleste festejaron sobre el terreno de juego sosteniendo el mensaje alusivo a la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, conocidas como Falklands en territorio británico.

El gesto podría ser revisado por la FIFA debido a sus reglamentos, que prohíben manifestaciones de carácter político durante las competencias oficiales. Existe un antecedente similar. En 2014, el organismo rector del futbol mundial impuso una multa de 33 mil dólares a la Asociación del Futbol Argentino luego de que sus jugadores mostraran la misma pancarta antes de un partido amistoso frente a Eslovenia, al considerar que se trataba de una manifestación política.