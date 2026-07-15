Argentina se expone a sanción de FIFA por pancarta sobre las Islas Malvinas tras vencer a Inglaterra

Argentina podría recibir una sanción económica por parte de la FIFA después de que varios de sus jugadores celebraran la clasificación a la final del Mundial 2026 con una pancarta que decía “Las Malvinas son argentinas”, al término de la victoria 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales disputadas en Atlanta.
Tras completar una remontada con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, los futbolistas de la Albiceleste festejaron sobre el terreno de juego sosteniendo el mensaje alusivo a la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, conocidas como Falklands en territorio británico.
El gesto podría ser revisado por la FIFA debido a sus reglamentos, que prohíben manifestaciones de carácter político durante las competencias oficiales.
Existe un antecedente similar. En 2014, el organismo rector del futbol mundial impuso una multa de 33 mil dólares a la Asociación del Futbol Argentino luego de que sus jugadores mostraran la misma pancarta antes de un partido amistoso frente a Eslovenia, al considerar que se trataba de una manifestación política.
La disputa por las Islas Malvinas continúa siendo uno de los temas más sensibles en la relación entre Argentina y el Reino Unido. Ambos países protagonizaron un conflicto armado entre abril y junio de 1982 por la soberanía del archipiélago, guerra que dejó 655 militares argentinos y 255 británicos fallecidos, además de tres civiles de las islas.
La celebración también generó reacciones en el ámbito político argentino. La vicepresidenta Victoria Villarruel publicó en redes sociales el mensaje “No fue un partido cualquiera”, acompañado de un video relacionado con la guerra, además de reiterar la frase ”Las Malvinas son argentinas” y asegurar que, aunque se prohibiera ingresar pancartas al estadio, “las llevamos en la sangre y en el corazón”.
Días antes del encuentro, el seleccionador Lionel Scaloni había intentado separar el contexto histórico del compromiso deportivo y descartó mezclar ambos temas.
”No voy a mezclar las cosas. Esto es un partido de futbol. Fue un período muy triste de nuestra historia y no hay mucho que podamos hacer al respecto. Recordamos a esas personas, pero no debemos confundir ambas cosas”, declaró el técnico argentino en la conferencia previa.
Hasta el momento, la FIFA no ha anunciado la apertura de un procedimiento disciplinario. Sin embargo, el antecedente de 2014 y la normativa vigente sobre mensajes políticos durante los partidos colocan a la Asociación del Futbol Argentino bajo la posibilidad de recibir una nueva sanción.