Gerardo ‘Tata’ Martino quiso mantenerse hermético a pesar de las críticas que hay en su contra por las recientes declaraciones de Hirving ‘Chucky’ Lozano y Edson Álvarez sobre su trabajo como técnico de la selección mexicana, un paso complicado para el técnico argentino porque a más de un año de su partida, todavía hay algunos comentarios negativos por su gestión con el tricolor.

El Inter Miami juega este próximo fin de semana contra el New York Red Bulls dentro de la MLS, sin embargo, los reporteros no dudaron en aprovechar la conferencia de prensa previo al partido del combinado que comanda Lionel Messi, para cuestionar al entrenador sobre su postura con respecto a los comentarios sobre su desempeño en el conjunto mexicano.

“Ningún comentario”, señaló Gerardo ‘Tata’ Martino pese a la insistencia de los medios de comunicación presentes para entender qué piensa sobre la declaración reciente de Hirving ‘Chucky’ Lozano acerca de la falta conexión que supuestamente existió entre los jugadores con el banquillo.

“El Tata, para mí la verdad, como he dicho, creo que nunca hubo una buena conexión del cuerpo técnico con los jugadores, la verdad es que nos trataban como niños chiquitos, era como ir a los militares, y todo eso, y manejar así al grupo, creo que fue un error muy grande, que para mí la verdad hubo unas decisiones de su parte que no fueron las correctas en mi opinión, y la verdad que el Mundial fue la gota que derramó el vaso”, indicó el ex jugador del Napoli para TUDN.

La respuesta evidente del Tata Martino fue el silencio ante los constantes cuestionamientos de los periodistas, sin embargo el técnico quiso concentrarse con el Inter Miami, equipo en el que todavía le sobra trabajo en medio de la lesión de Messi, pues las Garzas apenas suman dos victorias cuando no se encuentra su principal figura.

(Con información de Claro Sports)