Atlas vence a Santos y se mete a zona de liguilla

Los Rojinegros del Atlas vencieron a los Guerreros del Santos Laguna con marcador de 0-1 en partido correspondiente a la Jornada 15 del torneo Clausura 2026 celebrado en el TSM de Torreón, Coahuila.

El partido fue parejo desde el arranque del encuentro. Situación que se reflejó apenas a los cuatro minutos cuando Carlos Acevedo le quitó a Aldo Rocha una oportunidad clara para abrir el marcador.

El dominio rojinegro se confirmó al minuto 21 con la anotación de Manuel Capasso. El atlista, que viene de ser el Jugador del Partido en la Jornada pasada para los tapatíos, remató casi con el hombro un balón que se coló en el arco de Acevedo para hacer el único gol del encuentro.