Atlas vence a Santos y se mete a zona de liguilla

Los Rojinegros del Atlas vencieron a los Guerreros del Santos Laguna con marcador de 0-1 en partido correspondiente a la Jornada 15 del torneo Clausura 2026 celebrado en el TSM de Torreón, Coahuila.
El partido fue parejo desde el arranque del encuentro. Situación que se reflejó apenas a los cuatro minutos cuando Carlos Acevedo le quitó a Aldo Rocha una oportunidad clara para abrir el marcador.
El dominio rojinegro se confirmó al minuto 21 con la anotación de Manuel Capasso. El atlista, que viene de ser el Jugador del Partido en la Jornada pasada para los tapatíos, remató casi con el hombro un balón que se coló en el arco de Acevedo para hacer el único gol del encuentro.
En la segunda mitad, los laguneros pudieron igualar todo en el encuentro gracias a un penal marcado a los 57 minutos de partido, sin embargo, Lucas Di Yorio no logró convertir la pena máxima en anotación gracias a una gran atajada de Camilo Vargas, quien fue el héroe del partido.
Al 73’, se marcó un penal a favor de la causa Rojinegra, sin embargo, el VAR revirtió la decisión del silbante y el marcador no se volvió a mover.
De esta manera, los Zorros sumaron tres puntos de visitantes, llegando a 22 unidades en el torneo para escalar a la séptima posición de la tabla y meterse a zona de liguilla. Mientras que Santos se queda con apenas nueve puntos, manteniendo el sótano del Clausura 2026.
(Con información de Liga MX)