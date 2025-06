COLIMA._ Y la cara por los sinaloenses, la volvieron a dar las mujeres.

La Sub 15 femenil logró avanzar a la semifinal en la disciplina de futbol de la Olimpiada Nacional Conade 2025 al superar 4-2 a Jalisco y de paso eliminarlo de la competencia, mientras que la Sub 15 varonil no pudo mantenerse con vida al caer ante Nuevo León.