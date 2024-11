A pesar de estar abajo en el marcador, el Celta no bajó los brazos. Ilaix Moriba, ex jugador del Barcelona, tuvo dos claras oportunidades para empatar, pero Iñaki Peña se encargó de evitar el gol con dos grandes atajadas. La primera parte concluyó con una ventaja mínima para los visitantes, quienes no lograron mantener la comodidad en la segunda mitad.

El Barcelona se mostró incómodo y no pudo imponer su juego, mientras que el Celta, liderado por un equipo más decidido, se acercaba con peligro. Finalmente, los azulgranas ampliaron su ventaja gracias a un gol de Robert Lewandowski, quien, tras un error defensivo de Mingueza y una serie de rebotes, logró anotar su gol número 15 en LaLiga y poner el 2-0 en el marcador.

Parecía que la victoria estaba al alcance del Barcelona, pero la expulsión de Marc Casadó por una dura falta sobre Ilaix Moriba al minuto 81 cambió el rumbo del partido. El Celta, motivado por la superioridad numérica, aprovechó el momento y reaccionó rápidamente. Primero, el árbitro anuló un gol de los locales por fuera de banda, pero no mucho después, Alfon logró descontar y poner el 2-1 tras un error de Koundé dentro del área. Cuando el Barcelona aún trataba de recomponerse, llegó el gol del empate en el minuto 85, obra de Hugo Álvarez, quien aprovechó un despeje fallido de la defensa culé.

Con este empate, el Barcelona llega a 34 puntos y mantiene su liderato, aunque el Real Madrid, con dos partidos pendientes, podría acercarse a solo un punto si logra ganar ambos compromisos. En la próxima jornada, los de Flick se enfrentarán al Brest en la UEFA Champions League y luego se medirán contra Las Palmas en LaLiga, un rival que lucha por mantenerse en la máxima categoría.