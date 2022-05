Billy Álvarez, ex presidente del Cruz Azul, reaparece en un video

MÉXICO._ A dos años de permanecer prófugo de la justicia y de ser buscado a nivel internacional, Billy Álvarez, ex presidente del Cruz Azul, reapareció ante el público.

A través de un video difundido en redes sociales, Guillermo Héctor Álvarez Cuevas dijo en un mensaje de dos minutos con ocho segundos que expondrá su “versión de los hechos”, que derivaron en su exclusión definitiva de la Cooperativa Cruz Azul y provocaron que ahora tenga dos órdenes de aprehensión en su contra.

“Soy Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, socio número 874 de la Cooperativa Cruz Azul, sociedad cooperativa limitada. Por diversas circunstancias no he podido estar cerca ni mucho menos dirigirme hacia mis compañeras y compañeros de la organización, para poder explica el porqué de las causas”, dijo en un video difundido en redes sociales.

“Y en virtud de las circunstancias en las que me encuentro, no he podido tener ese cambio de impresiones y sobre todo que conozcan la versión de los hechos. Las circunstancia en la que se ha visto envuelta recientemente la organización con sus diferentes plantas y oficinas corporativas, no solamente duele, me apena, sino que me siento imposibilitado y ajeno a intervenir para llegar a mejores acuerdos y sobre todo tener una marcha normal operativa de la organización, que durante muchos años ha sido pilar en la industria de la construcción”.