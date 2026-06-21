Brasil quiere el liderato y lamenta la baja de Raphinha rumbo al cierre de la fase de grupos

NUEVA JERSEY._ La selección de Brasil ya piensa en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026 y tiene un objetivo claro: asegurar el primer lugar del Grupo C cuando enfrente a Escocia en su último compromiso de la primera ronda.

El mediocampista Lucas Paquetá reconoció que terminar en la cima del sector representa una ventaja importante para el equipo sudamericano, no solo por el aspecto deportivo, sino también por la logística de cara a las rondas de eliminación directa.

“Sí, nuestro objetivo es pasar en primero, nosotros estamos buscando y trabajando para eso. Es una logística que favorece en los viajes, en el tiempo de descanso y en la recuperación. Entonces creo que es un objetivo nuestro que vamos a ir detrás de alcanzarlo”, señaló el futbolista brasileño.

Sin embargo, no todo son buenas noticias en el campamento de la Canarinha. La lesión muscular de Raphinha, que lo mantendrá alejado de las canchas por aproximadamente dos semanas, se ha convertido en la principal preocupación del cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti.

El atacante del Barcelona abandonó lesionado el encuentro ante Haití y, aunque existe confianza en que pueda reaparecer en las rondas de eliminación directa, su ausencia supone una baja sensible para el conjunto brasileño.

“Rafa es un jugador importantísimo para nosotros. Todos conocemos sus características, su velocidad, el poder que tiene para atacar los espacios y su capacidad de definición. Perdemos a un jugador muy importante”, admitió Paquetá.

El mediocampista también expresó el deseo del grupo de recuperar al extremo lo antes posible.

“Esperamos que sea lo más rápido posible. Ya lo vemos trabajando de una manera intensiva para que su recuperación sea la más breve posible”, agregó.

Brasil afrontará el duelo ante Escocia con la posibilidad de asegurar el liderato del Grupo C y, al mismo tiempo, administrar esfuerzos pensando en la fase de eliminación directa, donde espera volver a contar con una de sus principales figuras ofensivas.