$!Carmen Salinas y la curiosa razón por la que se hizo aficionada de Chivas

“Me hice de Chivas porque vivía en el Sector Libertad, en la Belisario Domínguez vivían los papás de Pedro (su esposo), que en paz descansen. Entonces, Pedro rentó una casita en la calle de Jarauta, de esas antiguas. Estaba viendo un partido en la sala de Atlas contra Guadalajara y quise hablar con él y le dije: ‘oye, mi amor, fíjate que quería consultar esto’ y me dice ‘ahorita no me molestes porque está jugando mi equipo’”, reveló la actriz.

Salinas señaló que esto la molestó porque su pareja nunca le había respondido de esta manera y a partir de entonces decidió hacerse aficionada de las Chivas.