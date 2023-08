MÉXICO._ El mundo del futbol ha recibido una fuerte noticia, luego de que el conductor de ESPN, José Ramón Fernández, diera a conocer en sus redes sociales que el argentino César Luis Menotti se encuentra hospitalizado y delicado de salud en su país natal.

El comunicador mexicano publicó una imagen de él junto al “Flaco” Menotti en su cuenta de Twitter, en el cual expresó su preocupación por el estado de saludo del ex DT argentino, quien en la actualidad se desempeñaba como directivo de la Albiceleste.

“Les tengo una mala noticia, me he enterado que el gran César Luis Menotti se encuentra muy delicado en un hospital de Buenos Aires, es algo que me duele mucho. Un gran técnico y sabio del futbol, así como maestro y amigo en transmisiones de Mundiales. Un abrazo con todo mi cariño para él hasta Argentina”, escribió Fernández.

El argentino tiene en la actualidad 84 años de edad y tuvo una carrera futbolística entre 1960 y 1970, debutando con Rosario Central y logrando su retiro con la Juventus de Turín.

No obstante, su éxito lo alcanzó como director técnico, donde destaca que fue el DT que llevó a la Selección de Argentina a ganar su primera Copa del Mundo en 1978.

Asimismo, tuvo un breve paso en la Selección Mexicana, cuando llegó en 1991, pero solo pudo dirigir 20 partidos, aunque ellos fueron determinantes para un cambio de mentalidad entre los jugadores aztecas.

A ello se suma a que dirigió en el futbol mexicano, lo hizo en 2006 con el Puebla y un año más tarde con los Tecos, clubes en los que dejó un gran legado.