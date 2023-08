BARCELONA._ El central mexicano César Montes se negó este miércoles a entrenar con el Espanyol para forzar su salida, ya que su deseo no es jugar esta temporada en Segunda División .

Sin embargo, hoy miércoles acudió a la Ciudad Deportiva Dani Jarque para hablar con el técnico, Luis García, pero se negó a entrenar junto al resto de sus compañeros, en un acto de rebeldía similar al que tuvo el delantero Martin Braithwaite al inicio de pretemporada, cuando abandonó la concentración de Marbella.

El director deportivo del Espanyol, Fran Garagarza, confirmó que hay ‘caso Montes’ en el acto de presentación del delantero Pere Milla como nuevo jugador blanquiazul.

“Es obvio que César quiere salir y es obvio que nosotros no queremos que salga, igual que no hemos querido que saliese Martin (Braithwaite) y no hemos querido que salieran otros”, afirmó Garagarza, quien admitió que la gestión del proyecto deportivo tras el descenso “está siendo muy dura” y que está sufriendo “un desgaste brutal” desde que fichó por la entidad catalana.

(Con información vía Yahoo)