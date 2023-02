MÉXICO._ Las mejores Ligas de Europa apostaron por gastar poco dinero en fichajes durante el mercado de invierno, salvo la Premier League, que tuvo un gasto de más de 700 millones de euros, siendo el Chelsea el club que derrochó dinero para sumar refuerzos en todas las posiciones.

Mientras en LaLiga el Real Madrid y el Barcelona no incorporaron jugadores -aunque para los culés suena el fichaje de Julian Araujo, pero no se ha confirmado-, en Inglaterra los clubes más importantes sí hicieron movimientos de millones de euros. Todo en un mercado invernal donde equipos de todas las ligas top del Viejo Continente no gastaron en fichajes.

La Premier League ha sido la única liga en el mundo que ha hecho un gasto millonario por nuevos futbolistas. El más destacado fue el del mediocampista Enzo Fernández que llegará al Chelsea procedente del Benfica por 120 millones de euros. En total, los clubes de la Premier gastaron 763.11 millones de euros, de acuerdo con cifras de Transfermarkt.

No todos los clubes ingleses gastaron en jugadores, hubo equipos que su economía no les permitió ni siquiera buscar algún préstamo. Por eso llama la atención el caso del Chelsea, que es el equipo que más ha gastado en toda Europa con 328.5 millones de euros en ocho fichajes que también incluyen, entre otros, al ucraniano Mykhaylo Mudryk, al nigeriano Noni Madueke y el préstamo de Joao Félix que les ha costado alrededor de 11 millones de euros.

Arsenal y el Liverpool han decidido pagar más de 42 millones de euros cada uno por jugadores en una carrera de elite por el título de Liga. Pero otros como el Everton o el Crystal Palace no hicieron el gasto en jugadores.

Alemania, Italia y España, austeros

Otras ligas top no han gastado ni 100 millones en nuevos jugadores. En este caso sorprenden casos como los de LaLiga de España y la Serie A de Italia que tienen a más de 10 equipos que no han gastado dinero en contrataciones.

Esto no significa que muchos de los clubes no hayan gastado en fichajes, su gasto ha sido mínimo porque apostaron por préstamos o futbolistas libres. En algunos casos como el Real Madrid de plano anunciaron desde diciembre que no ficharían a nadie en este mercado de pases.

Un ejemplo de cómo en la Serie A también buscaron jugadores libres está el caso del Salernitana, que fichó libre al portero Guillermo Ochoa tras no renovar con América.

En el caso de España, pocos clubes quisieron comprar los derechos federativos de algún futbolista, aquí de nuevo salta el nombre de un mexicano como ejemplo, pues César Montes con el Espanyol fue de los pocos fichajes en el que se involucraron millones de euros.

En la Bundesliga el gasto ascendió a 68.27 millones de euros siendo el fichaje más caro el del portero Jonas Omlin que de acuerdo con Transfermarkt le costó al Borussia Monchengladbach unos 9 millones de euros.

Solo la Ligue 1 en los últimos días decidió incorporar jugadores, en especial el Marsella con el fichaje de Vitinha por 32 millones de euros, el equipo que más gastó en nuevos jugadores.

Gasto en fichajes por liga en millones de euros

Premier League: 763.11

Bundesliga: 68.275

LaLiga: 25.38

Serie A: 28.42

Ligue 1: 127.2